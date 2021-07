Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand eines Wohnhauses

Neuenbürg-Waldrennach (ots)

Zu einem Brand eines Wohnhauses kam es am Sonntag in Neuenbürg im Ortsteil Waldrennach, in der Höfener Straße. Um 01:02 Uhr meldete ein aufmerksamer Nachbar über Notruf, dass aus dem Dachstuhl des Wohnhauses offene Flammen schlagen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr hatten die vier Bewohner das brennende Wohnhaus bereits unverletzt verlassen. Obwohl die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand relativ schnell löschen konnten, wurde das Haus durch die Brandzehrung unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150.000 EUR geschätzt. Hinsichtlich der Brandursache bedarf es abschließender Ermittlungen der Polizei. Eberle, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell