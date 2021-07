Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Wohnungseinbruch

Pforzheim (ots)

In der Oststadt sind am Donnerstag Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und haben Bargeld, Modeschmuck und ein Handy entwendet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fand der Einbruch in der Hammerstraße zwischen 10:00 Uhr und 20:50 Uhr statt. Augenscheinlich wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Bei dem durch den Einbruch erlangten Handy handelt es sich um ein Gerät der Marke Motorola, Typ Moto G100. Zeugen oder Hinweisgeber zu den entwendeten Gegenständen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 in Verbindung zu setzen. Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell