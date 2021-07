Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Verkehrsunfall zwischen Pedelec-Fahrer und Pkw-Fahrerin

Mühlacker (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 17:145 Uhr kam es an der Kreuzung Klotzbergstraße/Turmstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 53-jährigen Pedelec-Fahrer und einer 55-jährigen BMW-Fahrerin. Hierbei wurde der Pedelec-Fahrer leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von etwa 1150 Euro. Als der Pedelec-Fahrer die Klotzbergstraße an der Kreuzung zur Turmstraße überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrt der auf der Turmstraße fahrenden 55-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge in deren Folge der 53-jährige zu Boden stürzte. Simone Unger, Pressestelle

