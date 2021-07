Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Zeugen gesucht: Unbekannte erbeuten nach Schockanruf 10.000 Euro

Haiterbach (ots)

Mit Schockanrufen wurde am Donnerstagvormittag eine 78-Jährige in Haiterbach verunsichert und um 10.000 Euro betrogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen meldete sich ein Betrüger unter dem Namen Weeber und gab sich als Professor des Kreiskrankenhauses in Freudenstadt aus. Im Gespräch teilte der Täter der Frau mit, dass ihre Tochter aufgrund einer schweren Coronaerkrankung im Krankenhaus liege und dringend ein Medikament benötige, weil sonst der Tod der Tochter unmittelbar bevorstehe. Die völlig verunsicherte 78-Jährige organisierte daraufhin das geforderte Geld. In der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr wurde das Geld schließlich von einem Unbekannten abgeholt. Der Abholer wurde als Herr Schwarz angekündigt. Dieser Täter wird wie folgt beschrieben: 20 - 30 Jahre alt, normale Statur, ca. 170 cm, dunkle Haare, dunkler Teint, Kinnbart. Der angebliche Herr Schwarz entfernte sich dann mit einem roten Kleinwagen in unbekannte Richtung. Ein Kennzeichen oder eine nähere Beschreibung ist nicht bekannt. Der Kleinwagen soll allerdings zuvor im Bereich des Kindergartens in der Straße Im Dellen geparkt gewesen sein. Völlig dreist meldeten sich die Täter erneut bei der 78-Jährigen und gaben sich als Polizisten der Polizei Freudenstadt aus. Hier berichteten die Betrüger, dass sie Opfer eines Betruges wurde und einer der Täter verhaftet worden sei. Sie solle beim Polizeirevier vorbeikommen, um den Festgenommenen zu identifizieren. Dieses Gespräch führten die Täter offensichtlich nur darum, um die 78-Jährige nochmals zu demütigen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen. Wichtige Informationen der Polizei: - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Überprüfen sie einen solchen Sachverhalt, in dem sie versuchen die angeblichen Betroffenen zu erreichen. - Sprechen Sie mit Familienangehörigen, Bekannten oder Vertrauenspersonen über solche Anrufe. - Die echte Polizei ist rund um die Uhr unter der Notrufnummer 110 erreichbar! Wir sprechen mit Ihnen darüber! - Geben Sie Betrügern keine Chance! Weitere Informationen der Polizei-Beratung: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ Dirk Wagner, Pressestelle

