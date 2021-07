Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg-Efringen- Zeugen gesucht: Einbruch in Baucontainer

Unbekannter flüchtet mit Pkw mit entwendeten Kennzeichen

Wildberg-Efringen (ots)

Ein Unbekannter verschaffte sich am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr gewaltsam Zutritt in zwei Baucontainer einer Baustelle in der Hauptstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen erbeutete der Täter Baumaschinen und Baustoffe im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Unbekannte mittleren Alters wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm - 175 cm groß, dunkle Bekleidung. Der Mann trug bei der Tatausführung eine Baseballmütze und darüber einen gelben Bauhelm. Der Täter flüchtete schließlich vom Tatort mit einem silbernen Mercedes mit dem Teilkennzeichen CW-HA in unbekannte Richtung. In unmittelbarer Tatortnähe wurden bereits im Laufe der Woche die amtlichen Kennzeichen CW-HA 1990 von einem Pkw entwendet, welcher im Oberen Welzgraben auf einem Parkplatz geparkt war. Die Tatzeit hier kann nicht näher eingegrenzt werden. Zeugen oder Hinweisgeber zu den Taten werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold, Tel. 07452 9305-0, in Verbindung zu setzen. Dirk Wagner, Pressestelle

