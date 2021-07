Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Polizei bittet um Zeugenhinweise: Betonpfeiler beschädigt

Freudenstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag hat ein unbekannter Autofahrer in der Salenbergstraße in Freudenstadt in der Zeit von 14 bis 15 Uhr einen Betonpfeiler an einem Privatgrundstück beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Freudenstadt bitte mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07441 536-0 zu melden. Beatrice Suppes, Pressestelle

