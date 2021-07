Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand in einer Schreinerei

Horb am Neckar - Priorberg (ots)

Zu einem massiven Brand in einer Schreinerei kam es um 16:52 Uhr in Priorberg. Der Brand in der Schreinerei wurde durch anwesende Personen bemerkt. Alle Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass der Brand auf das angrenzende Wohngebäude der Schreinerei übergriff. Als die Feuerwehr und die Polizei am Brandort eintrafen, standen sowohl das Firmengebäude, als auch das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von ca. 400.000 EUR. Über die Ursache des Brandes wird erst eine noch anstehende kriminaltechnische Untersuchung des Brandortes Aufschluss geben können. Eberle, PvD, PP Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell