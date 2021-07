Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Berauscht auf Gegenfahrbahn - Zeugenhinweise erbeten

Nagold (ots)

Am Mittwochabend fiel eine Ford-Fahrerin auf, welche erheblich alkoholisiert zwischen Mötzingen (Landkreis Böblingen) und Nagold unterwegs war. Das Polizeirevier Nagold sucht Zeugen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die 57-Jährige zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr mehrfach in den Gegenverkehr gefahren und bei entgegenkommenden Fahrzeugen wieder nach rechts eingeschert sein. Zeitweise soll sie mit ihrem Fahrzeug auch den Gehwegbereich befahren haben. Offenbar war die Frau wohl von Bondorf (Landkreis Böblingen) in Richtung Nagold unterwegs gewesen als sie letztlich in Nagold in der Hohenberger Straße angetroffen werden konnte. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Der Führerschein der 57-Jährigen wurde beschlagnahmt und sie musste eine Blutprobe abgeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07452 9305-0 an das Polizeirevier Nagold zu wenden. Sabine Maag, Pressestelle

