POL-Pforzheim: (CW) Calw - Zeugen gesucht: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Wer hatte Grün?

Ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag am Zentralen Omnibusbahnhof in Calw ereignet hat. Unklar ist dabei bislang, welcher der Unfallbeteiligten vor dem Zusammenstoß Grün hatte. Ein 27-jähriger Bus-Fahrer hielt gegen 10:55 Uhr in der Bischofstraße am ZOB in Calw um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Danach fuhr er seinen Angaben nach bei Grün an der Kreuzung Bischofstraße/Marktbrücke weiter in Richtung Pforzheim. Zeitgleich fuhr eine 67-jährige Seat-Fahrerin ihren Angaben nach ebenfalls bei grün aus dem Parkhaus beim ZOB in die Bischofstraße ein, um nach rechts abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Bus und dem Seat. Da sich die Angaben widersprechen, suchen die Polizeiermittler nun nach Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung oder zum Unfallhergang machen können. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 beim Polizeirevier Calw zu melden. Beatrice Suppes, Pressestelle

