Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Kradfahrer bei Verkehrsunfall auf B 35 schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:10 Uhr befuhr ein 17-jähriger Führer eines Leichtkraftrads die B 35 zwischen Lienzingen und dem Illinger Eck in Richtung Illingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es beim Überholen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine zum Kontakt mit einem entgegenkommenden Pkw VW. In der Folge wurde der Jugendliche zurückgeworfen und kam unter das Anbaugerät des Traktors. Der Kradfahrer wurde schwerverletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5500 EUR. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die B 35 bis 20:05 Uhr voll gesperrt. Ingo König, Führungs- und Lagezentrum

