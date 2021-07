Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Fahrgast stürzt, da Bus durch Vollbremsung einen Unfall vermeidet

Pforzheim (ots)

Heute Mittag ist in Pforzheim ein weiblicher Fahrgast in einem Bus zu Fall gekommen, da dieser stark abbremsen musste um eine Kollision mit einem Toyota-Fahrer zu verhindern. Zu diesem Vorfall werden nun Zeugen gesucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt der Linienbus gegen 12:25 Uhr auf der Brettener Straße an der Haltestelle "Nordstadtschule". Ein 20-jähriger Toyota-Fahrer wollte links an ihm vorbeifahren um an der Kreuzung nach rechts in die Wittelsbacher Straße abzubiegen. Zeitgleich fuhr der 40-jährige Busfahrer von der Haltestelle an und konnte nur durch eine starke Bremsung eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen vermeiden. Dabei stürzte eine 42-Jährige, die gerade in den Bus eingestiegen war und verletzte sich leicht. Sie musste in der Folge mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden. Beatrice Suppes, Pressestelle

