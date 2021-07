Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugen gesucht: Brandstiftung an Kfz

Freudenstadt (ots)

In Freudenstadt ist am Dienstagnacht durch einen bislang Unbekannten ein Auto in Brand gesetzt worden. Am Dienstag gegen 23:30 Uhr kam es zu einem Brand eines Nissan der in der Karl-von-Hahn-Straße parkend angestellt war. Das Feuer konnte durch die Streifenbesatzung mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Freudenstadt im Einsatz. Nach Stand der Ermittlungen handelt es sich um keinen technischen Defekt. Am Nissan entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, unter Telefonnummer 07441 536-0 Kontakt mit dem Polizeirevier Freudenstadt aufzunehmen. Michael Wenz, Pressestelle

