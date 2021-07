Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbruch in Geräteschuppen: Zeugenaufruf

Calw (ots)

Bislang Unbekannte haben sich Montagnacht in Calw-Stammheim Zutritt zu einem gesicherten Gartengrundstück verschafft und dann einen Geräteschuppen aufgebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand drangen im Gewann Schindelberg am Montag gegen 04:45 Uhr zwei Täter in ein gesichertes Grundstück sowie verschlossene Geräteschuppen ein und entwendeten dort mehrere Elektrowerkzeuge. Es handelt sich beispielsweise um Sägen, Flex, Akkuschrauber. Der Diebstahlsschaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert. Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die entwendeten Gegenstände geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07051 161-3511 beim Polizeirevier Calw zu melden. Michael Wenz, Pressestelle

