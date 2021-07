Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Zeugen gesucht: Schuppen aufgebrochen und Rasentraktor entwendet

Eutingen im Gäu (ots)

In der Zeit von Montag, 20:00 Uhr bis Dienstag, 15:00 Uhr ist in Eutingen im Gäu ein Schuppen aufgebrochen und ein Aufsitzrasenmäher gestohlen worden. Unbekannte brachen einen verschlossenen Schuppen in der Hummelbergstraße auf und entwendeten einen darin abgestellten Rasentraktor der Marke Husqvarna, Typ TC 139T, im Wert von rund 2.350 Euro. Zeugen zur Tat oder Hinweisgeber bezüglich des Husqvarna-Aufsitzrasenmähers werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb, unter Telefonnummer 07451 96-0, in Verbindung zu setzen. Michael Wenz, Pressestelle

