Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Sternenfels - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Sternenfels (ots)

Heute Nacht hat gegen 03 Uhr ein Anwohner einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Straße "Ferdinand-von-Steinbeis-Ring" in Sternenfels gemeldet. Die eingesetzte Streife stellte einen weiteren Automatenaufbruch in der gleichen Straße fest. Der Tatzeitraum kann derzeit nicht näher eingegrenzt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann im Moment noch nicht beziffert werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 zu melden. Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell