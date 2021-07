Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Autos durch Brand in Werkstatt beschädigt

Wurmberg (ots)

Am Dienstagabend sind zwei Pkws in einer Werkstatt in der Straße "Im Steinernen Kreuz" in Wurmberg durch einen Brand beschädigt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand fing es gegen 18:05 Uhr an zu brennen, verletzt wurde niemand. Die Klärung der Brandursache ist Teil der noch laufenden Ermittlungen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann im Moment noch keine Aussage getroffen werden. Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell