Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Fahndung nach unbekannten Aufbrechern von Zigarettenautomat

Keltern (ots)

Heute Nacht sind Unbekannte von Anwohnern beim Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Keltern gesehen worden. Aktuell laufen noch Fahndungsmaßnahmen. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben die Unbekannten gegen 03:50 Uhr in der Östlichen Friedrichstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und sind dann in Richtung Pforzheim geflüchtet. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das mögliche Tatfahrzeug im näheren Bereich leer aufgefunden werden. Im Rahmen der noch aktuell laufenden Fahndung nach den unbekannten Tätern kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zurzeit noch nicht näher beziffert werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 7912-0 zu melden. Beatrice Suppes, Pressestelle

