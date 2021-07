Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Pedelec-Fahrer durch Unfall mit berauschtem Autofahrer schwerverletzt

Schömberg (ots)

Am Dienstagmorgen ist ein Pedelec-Fahrer durch einen Unfall mit einem berauschten Autofahrer in Schömberg schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 33-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 05:25 Uhr hinter einem Pedelec auf der Bergstraße Orts auswärts in Richtung Langenbrand. Auf Höhe der Fußgängerfurt beim Parkplatz am ehemaligen Wellenbad setzte der 33-Jährige zum Überholen an und übersah dabei, dass der 33 Jahre alte Pedelec-Fahrer zeitgleich nach links in die Fußgängerfurt einbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge und zu schweren Verletzungen beim Pedelec-Fahrer. Dieser wurde in der Folge mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Calw nahmen beim Peugeot-Fahrer Anzeichen für Drogenkonsum wahr. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Der 33-Jährige musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 7.500 Euro. Beatrice Suppes, Pressestelle

