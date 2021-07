Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein unbekannter Autofahrer gegen 17:40 Uhr vermutlich beim Rückwärtsfahren einen Laternenmast in der Zeppelinstraße in Niefern-Öschelbronn beschädigt. Anschließend verließ er unerkannt die Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 entgegen. Beatrice Suppes, Pressestelle

