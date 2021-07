Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Polizei bittet um Zeugenhinweise: Fahrzeug beschädigt

Freudenstadt (ots)

Am Dienstagvormittag wurde in der Brandströmstraße in Freudenstadt ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstanden die Beschädigungen an der Fahrertür vermutlich beim Ausparken durch einen unbekannten Autofahrer in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:20 Uhr. Der geschädigte Fahrzeugführer hatte seinen weißen Renault an der rechten Fahrbahnseite abgestellt. Das Polizeirevier Freudenstadt bitte mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07441 536-0 zu melden. Beatrice Suppes, Pressestelle

