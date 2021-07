Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Fußgänger angefahren und geflüchtet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Freudenstadt (ots)

Am Montagvormittag querte ein 26-jähriger Fußgänger einen Fußgängerüberweg und wurde hierbei von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der gesuchte Fahrer eines dunkelgrauen Golfs, gegen 11:00 Uhr, die Hohenrieder Straße in Richtung Bahnhofstraße. Am dortigen Zebrastreifen soll es dann zur Kollision mit dem Fußgänger gekommen sein. Hierbei soll es sich um ein neueres Modell gehandelt haben. Nach dem Verkehrsunfall flüchtete der Golf-Fahrer über die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Verkehrsteilnehmer, welche entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrsdienstaußenstelle Freudenstadt unter 07441 536-0 zu melden. Sabine Maag, Pressestelle

