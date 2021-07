Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesautobahn 8

Pforzheim (ots)

Die Verkehrspolizei überwachte am Montag die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn 8 im Bereich der Gemarkung Pforzheim in Fahrtrichtung Karlsruhe. In der Zeit zwischen 10:00 und 14:00 Uhr wurden 83 Pkw gemessen, die bei erlaubten 120 km/h mehr als 20 km/h zu schnell unterwegs waren. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 202 km/h. Insgesamt führte die Verkehrsüberwachungsmaßnahme zu elf Regelfahrverboten. Bei den gemessenen Lkw waren 9 Fahrer mit 96 km/h und mehr unterwegs. Die Spitzengeschwindigkeit betrug 110 km/h bei erlaubten 80 km/h. Die Polizei wird die Kontrollen fortführen. Michael Wenz, Pressestelle

