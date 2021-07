Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Motorradfahrer durch Unfall im Kreisverkehr verletzt

Mühlacker (ots)

Am Montagvormittag wurde ein Motorradfahrer in Mühlacker in einem Kreisverkehr durch einen Unfall verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 58-Jährige gegen 11:40 Uhr mit seinem Motorrad im Kreisverkehr in der Kanalstraße, als ein 62 Jahre alter BMW-Fahrer den Motorradfahrer wohl übersah und in den Kreisverkehr einfuhr. Dabei kam es zur Kollision und der Motorradfahrer in der Folge zu Fall, wobei er sich leicht verletzte. Daher wurde er mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.500 Euro. Beatrice Suppes, Pressestelle

