Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Diebstahl eines Baggers

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben in der Weststadt am Sonntagabend von einer Baustelleneinfahrt einen Bagger der Marke Bobcat gestohlen. Nach Stand der Ermittlungen entwendeten bislang unbekannte Täter am Sonntag in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 20:00 Uhr im Bereich der Maximilianstraße einen Kurzheckbagger E10 ohne Kabine. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 21.000 Euro. Zeugen der Tat oder Hinweisgeber zum Verbleib der Baumaschine werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Telefonnummer 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen. Michael Wenz, Pressestelle

