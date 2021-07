Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs

Pforzheim (ots)

Die Polizei hat am Montagabend eine Autofahrerin in der Lion-Feuchtwanger-Allee in Pforzheim wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr kontrolliert. Gegen 17:15 Uhr nahmen die Einsatzkräfte des Polizeireviers Pforzheim-Süd bei einer 57-jährigen Citroen-Fahrerin Anzeichen für Alkoholkonsum wahr. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Die 57-Jährige musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sie erwartet nun eine Anzeige. Beatrice Suppes, Pressestelle

