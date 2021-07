Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei bittet um Zeugenhinweise: Fahrzeug beschädigt

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend wurde in der Richard-Wagner-Alle ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 4.000 Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entstanden die Beschädigungen am 17.07.2021, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 20:40 Uhr. Der Fahrzeugführer hatte den grauen BMW an der Fahrbahnseite abgestellt. Das Spurenbild lässt derzeit auf einen Fußgänger als Verursacher schließen.

Die Polizeiinspektion Pforzheim bitte mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell