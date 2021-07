Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis/ CW/ FDS) - Erfolgreiche Kontrollen: Beeinflusste Fahrer

Erfolgreiche Kontrollen wurden vergangenes Wochenende im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums durchgeführt.

Am Freitag wurde gegen 17.20 Uhr eine 40-Jährige Mazda-Fahrerin im Berliner Ring in Mühlacker kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief auf Cannabis und Amphetamine positiv. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben.

Um 22.20 Uhr wurde in der Liebenzeller Straße in Calw eine 23-jährige Opel-Fahrerin angehalten. Ein Drogenvortest verlief auf Cannabis positiv. Auch sie musste eine Blutprobe abgeben.

In Schömberg wurde am Samstagfrüh in der Lindenstraße eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Gegen 03.00 Uhr wurde eine 52-jährige Ford-Fahrerin angehalten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Um 03.00 Uhr wurde zeitgleich eine 46-jährige Opel-Fahrerin kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über 1,3 Promille. Beide mussten eine Blutprobe und den Führerschein abgeben.

Gegen 04.13 Uhr wurde in der Inselgasse eine 24-jährige BMW-Fahrerin gestoppt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Sie musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

In der Ruhesteinstraße in Baiersbronn wurde gegen 04.35 Uhr ein 38-jähriger VW-Fahrer angehalten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Auch er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Mit knapp 1,9 Promille war am Samstagabend gegen 22.20 Uhr ein 49-jähriger Smart-Fahrer in der Haiterbacher Straße in Nagold unterwegs. Er musste eine Blutprobe und den Führerschein abgeben.

Beeinflussung im Straßenverkehr ist eine der Hauptursachen bei schweren Verkehrsunfällen. Das Polizeipräsidium Pforzheim wird die Kontrollen konsequent fortführen.

