POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Alleinbeteiligt: Motorrollerfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt

Bad Wildbad (ots)

Verletzungen zugezogen hat sich in der Freitagnacht ein Rollerfahrer bei einem Sturz in Bad Wildbad

Ein 53-Jähriger befuhr am Freitag gegen 22:50 Uhr die Calmbacher Straße in Richtung König-Karl-Straße. Im Bereich des Kreisverkehrs stürzte er alleinbeteiligt. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein mit dem Rollerfahrer durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von rund 1,6 Promille zum Ergebnis. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten und er hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu rechnen.

