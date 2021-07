Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Widerstand geleistet: 3 Polizisten verletzt

Pforzheim (ots)

Nach einer Körperverletzung im Benckiserpark kam es am Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen sollte die Identität eines 26-jährigen Mannes festgestellt werden. Da er seine Personalien verweigerte, sollte er nach seinen Ausweispapieren durchsucht werden. Hierbei wehrte er sich so massiv, so dass er zu Boden gebracht und mittels Handschließen geschlossen werden musste. Der 26-Jährige beleidigte die eingesetzten Beamten auf das Übelste.

Der alkoholisierte Mann musste nach Abschluss der Maßnahmen in den Polizeigewahrsam. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille.

Den 26-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

Dirk Wagner, Pressestelle

