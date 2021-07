Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Zeugen gesucht: Versuchter Einbruch in Büroraum

Eisingen (ots)

Zwei Unbekannte versuchten am Freitagabend gegen 23.15 Uhr sich gewaltsam Zutritt in Büroräumlichkeiten im Mittleren Waldpark zu verschaffen. Die beiden Täter wurden bei der Tatausführung gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Unbekannten liegen derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Tel. 07231 186-3211, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell