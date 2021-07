Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Bad Rippoldsau-Schapbach - Zeugen gesucht: Pkw-Brand

Bad Ripoldsau-Schapbach (ots)

Ein Pkw brannte am Samstagfrüh gegen 00.40 Uhr Am Sommerberg komplett aus. Aus bislang unbekannten Gründen fing der Pkw Feuer. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auf das angrenzende Gebäude übergriff. Es entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

