POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Wohnungseinbruch

In der Nordstadt sind am Sonntagabend Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und haben Bargeld entwendet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fand der Einbruch in der Anshelmstraße zwischen 18:30 Uhr und 22:45 Uhr statt. Augenscheinlich wurden Schränke und Schubladen durchwühlt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 in Verbindung zu setzen.

