Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Motorrad-Fahrer auf der Landesstraße 570 durch Auffahrunfall schwer verletzt

Kämpfelbach (ots)

Eine schwer verletzte Person und ein Gesamtsachschaden von rund 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagvormittag zwischen Königsbach-Stein und Bilfingen auf der Landesstraße 570.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein Pkw gegen 11:20 Uhr von Königsbach-Stein in Richtung Bilfingen, wollte nach links in einen Feldweg abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Hinter ihm hielten ebenfalls ein weiterer Pkw, ein Skoda und ein Motorrad. Eine 25-jährige BMW-Fahrerin erkannte dies wohl zu spät und fuhr auf den 29-jährigen Motorradfahrer auf, der daraufhin auf den Skoda eines 42-Jährigen geschoben wurde. Dabei wurde der Motorradfahrer schwerverletzt und musste in der Folge mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, des Abschleppens und der Fahrbahnreinigung wurde die Fahrbahn zeitweise gesperrt.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell