POL-Pforzheim: Pkw prallt gegen Hauswand

Pforzheim-Büchenbronn (ots)

Am Samstag, kurz vor 13.00 Uhr, fuhr ein 77-jähriger Mann auf der L562 von Engelsbrand kommend, in Richtung Pforzheim. In der Ortsmitte von Büchenbronn kam er in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Anschluss mit einer Hauswand in der Pforzheimer Straße. Die Unfallursache ist unklar. Der 77jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen er in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 70 000 Euro geschätzt. Wegen der beschädigten Hauswand war ein Baustatiker vor Ort. Nachdem er den Schaden an dem Haus begutachet hatte, musste das Gebäude durch die Feuerwehr provisorisch abgestützt werden. Während der Unfallaufnahme und den notwendigen, nachträglichen Sicherungsarbeiten durch die Feuerwehr, war die Büchenbronner Ortsdurchfahrt gesperrt.

