Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Mehrere verletzte Personen durch einen Verkehrsunfall

Baiersbronn (ots)

Vier verletzte Personen, teilweise schwer verletzt, und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls heute Mittag in Baiersbronn.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 73 Jahre alter Ford-Fahrer gegen 12:45 Uhr auf der Ruhesteinstraße von Baiersbronn in Richtung Obertal. In Mitteltal kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 24-jährigen Ford-Fahrer. Dabei wurden der 73-Jährige sowie seine 69 und 73 Jahre alten Mitfahrerinnen schwer verletzt. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Die Verletzten wurden in der Folge mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und die beiden Pkws mussten abgeschleppt werden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell