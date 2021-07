Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Zwei Verletzte nach Unfall

Neuhausen (ots)

Zwei Verletzte und ein Schaden von mindestens 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 573 am Donnerstagmittag gegen 11.40 Uhr.

Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer war von Tiefenbronn kommend in Richtung Steinegg unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam er in einer Rechtskurve in Folge einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur und prallte nahezu frontal mit einem entgegenkommenden Volvo einer 39-Jährigen zusammen. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Die 39-Jährige musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Näheres hierzu ist derzeit nicht bekannt.

Die beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Dirk Wagner, Pressestelle

