Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Zeugen gesucht: Farbschmierereien an Schule

Knittlingen (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag auf Sonntag die Fassade einer Schule und deren Sporthalle in der Parkstraße in Knittlingen beschmiert. An den Fassaden entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 in Verbindung zu setzen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

