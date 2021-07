Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Zeugen gesucht: Reifen an mehreren Pkw zerstochen

Bad Wildbad (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Silcherstraße an fünf geparkten Pkw die Reifen zerstochen. Die Tatzeit kann von Montag, 20.00 Uhr bis Dienstag, 07.00 Uhr eingegrenzt werden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wildbad, Tel. 07081 9390-11, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

