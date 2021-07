Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Zeugen gesucht: Unbekannter verursacht hohen Schaden

Nagold (ots)

Einen Schaden von rund 7000 Euro verursachte am Montagvormittag ein Unbekannter in der Iselshauser Straße. Eine 51-Jährige parkte ihren Pkw auf einem Schotterparkplatz unterhalb des Viadukts. Als sie zurückkam stellte sie einen größeren Schaden am geparkten Pkw fest. Die Unfallzeit kann von 09.15 Uhr bis 11.20 Uhr eingegrenzt werden.

Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand des Spurenbildes ist davon auszugehen, dass der Verursacher mit einem roten Fahrzeug geflüchtet ist.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold, Tel. 07452 9305-0, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell