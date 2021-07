Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten auf der B 28

Horb am Neckar (ots)

Am Dienstag, gegen 17.50 Uhr, fuhr ein 25jähriger Mann mit seinem Peugeot 207 auf der Bundesstraße 28, aus Richtung Schopfloch kommend, in Richtung Horb. An der Einmündung nach Grünmettstetten wollte er links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Renault Clio, der von einem 40jährigen Mann gelenkt wurde. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei kippte der Peugeot um und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 25jährige und seine 22jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie jeweils mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser verbracht werden mussten. Auch der 40jährige Fahrer des Renaults erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Die B 28 war während der Unfallaufnahme bis gegen 20.15 Uhr voll gesperrt.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell