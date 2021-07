Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Auto kommt ins Schleudern und verletzt entgegenkommenden Rollerfahrer

Ostelsheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag ist in Ostelsheim ein Kleinkraftradfahrer schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand befuhr ein 25-jähriger Mazda-Fahrer gegen 15:00 Uhr die Landesstraße 183 von Ostelsheim kommend in Richtung Dätzingen. Aus ungeklärter Ursache kam er zunächst ins rechte Fahrbahnbankett, schleuderte danach auf der Fahrbahn und erreichte im Anschluss an der rechten Fahrbahnböschung seinen Endstand. Beim Schleudern kollidierte der Mazda mit einem entgegenkommenden 61-jährigen Piaggio-Roller-Fahrer. Der 61-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden durch den Verkehrsunfall wird mit rund 9.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

