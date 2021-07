Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Unfall im Einmündungsbereich - Kraftradfahrer leicht verletzt

Bad Liebenzell (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein 34-jähriger Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht, nachdem es zur Kollision mit dem Golf einer 36-jährigen Pkw-Fahrerin gekommen war.

Die Golf-Fahrerin befand sich auf der Neuhauser Straße, um an der Einmündung nach links in Richtung Möttlingen, auf die Stuttgarter Straße abzubiegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die 36-Jährige gegen 16:40 Uhr in den Einmündungsbereich ein, woraufhin zunächst ein auf der Stuttgarter Straße herannahendes Fahrzeug stark abbremsen musste und noch vor dem Fahrzeug der Frau zum Stillstand kam. Der dahinterfahrende Kraftradfahrer bemerkte den Bremsvorgang offensichtlich zu spät und wich mit seiner Yamaha nach links aus, um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu verhindern. Daraufhin kollidierte er mit dem Golf der 36-Jährigen und stürzte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Schaden am Motorrad wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

