Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim

17-Jähriger als Tatverdächtiger von Einbrüchen im Bereich Bad Wildbad ermittelt

Bad Wildbad (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen des Polizeipostens Bad Wildbad zu zwei Einbrüchen Mitte Juni in ein Hotel in Bad Wildbad konnte der 17-jährige Beschuldigte bei der Auswertung von Videoaufzeichnungen erkannt werden. Bei einer in der Folge durch die Tübinger Staatsanwaltschaft erwirkten Wohnungsdurchsuchung wurden beim Tatverdächtigen Tatkleidung und Diebesgut aus den Hoteleinbrüchen aufgefunden. Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte auch Gegenstände, die weiteren besonders schweren Fällen des Diebstahls, ebenfalls aus dem Bereich Bad Wildbad, zugeordnet werden können. Die Ermittlungen dauern an.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell