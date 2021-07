Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Drei verletzte Personen bei Unfall unter Alkohol

Pforzheim (ots)

Drei leicht verletzte Personen, darunter zwei Kinder, und ein Sachschaden von rund 1.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls unter Alkoholeinfluss am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 10.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 56 Jahre alte VW-Fahrerin gegen 15:50 Uhr auf der Bundesstraße 10 von Pforzheim in Richtung Karlsruhe. In einer Linkskurve vor dem Ersinger Kreuz kam die 56-Jährige alleinbeteiligt wohl aufgrund Alkoholeinflusses nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der VW kam auf dem Dach zum Stillstand. Die Fahrerin sowie zwei mitfahrende Kinder wurden dabei leicht verletzt. Ein Alkoholvortest ergab bei der 56-Jährigen einen Wert von fast zwei Promille. Im Auto fanden die Beamten diverse hochprozentige alkoholische Getränke. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht, wo die Fahrerin in der Folge noch Blut abgeben musste. Sie erwartet nun eine Anzeige. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung des Pkws und Reinigung der Fahrbahn für eine gute Stunde voll gesperrt werden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

