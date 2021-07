Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Zeugen gesucht: 20-Jähriger mit Messer verletzt

Pforzheim (ots)

Mit einem Messer verletzt wurde am Freitagabend gegen 23.40 Uhr ein 20-Jähriger in einem Schnellrestaurant in der Carl-Bellmer-Straße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, wartete der 20-Jährige am Schalter auf sein Essen. Einem Unbekannten war die Wartezeit offensichtlich zu lang, weshalb es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. In der Folge zog der Unbekannte ein Messer und verletzte den 20-Jährigen mit einem Messer.

Der Unbekannte flüchtete anschließend mit einem weißen Smart von der Örtlichkeit. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor.

Der 20-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Polizeiposten in Niefern hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Tel. 07041 9693-0, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

