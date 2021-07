Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Radfahrer schwer verletzt

Bad Herrenalb (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Samstagnachmittag gegen 14.05 Uhr ein 35-jähriger Radfahrer zu. Der Mann war auf einem Gemeindeverbindungsweg von Dobel kommend in Richtung Gaistal unterwegs, als er auf der abschüssigen Fahrbahn ohne Fremdeinwirkung zunächst nach rechts in den Grünstreifen fuhr. Durch starkes Gegenlenken kam er schließlich nach links von der Fahrbahn ab und stürzte neben der Fahrbahn.

Der 35-jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Dirk Wagner, Pressestelle

