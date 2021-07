Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Zeugen gesucht: Wohnungseinbruch

Schömberg (ots)

In Schömberg sind Unbekannte am Samstag in der Zeit von 16:00 bis 17:30 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in der Liebenzeller Straße eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 in Verbindung zu setzen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

