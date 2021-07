Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Meistern: Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Calw (ots)

Am Sonntagvormittag gegen 10:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 4366 auf Höhe Meistern zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein 66-jähriger Lenker einer Mercedes E-Klasse befuhr die Kreisstraße von Aichelberg kommend in Richtung Bad Wildbad. In der Gegenrichtung kam ihm eine 32-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta entgegen. Im Bereich einer Rechtskurve kam der Mercedesfahrer mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links auf die Spur des Gegenverkehrs und kollidierte dort frontal mit dem Ford Fiesta. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen in das Klinikum Calw verbracht, die Lenkerin des Ford Fiesta wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik ausgeflogen. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben je einem Streifenfahrzeug des Polizeipostens Bad Wildbad und der Verkehrspolizei Pforzheim waren auch Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Bad Wildbad im Einsatz.

