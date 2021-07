Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Zeugen gesucht: Diebstahl eines schwarzen Pkw

Niefern-Öschelbronn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Niefern-Öschelbronn ein schwarzer Audi, A3, Cabriolet entwendet worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Pkw zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr und Donnerstag, 07:45 Uhr durch bislang Unbekannte im Bereich der Hauptstraße entwendet. Der Diebstahlschaden wird mit rund 25.000 Euro beziffert. Zeugen zur Tat oder Personen, die zur Tatzeit auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen in der Hauptstraße wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib des schwarzen Audi Cabriolet machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Telefonnummer 07041 9693-0, in Verbindung zu setzen.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell