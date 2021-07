Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Inverkehrbringen von Falschgeld: Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Pforzheim

Nagold (ots)

Ein Unbekannter bezahlte am 26.01.2021 mit einem gefälschten 20 Euro-Schein in einer Bäckerei in Nagold. Am gleichen Tag versuchte der Mann nochmals mit einem gefälschten Geldschein zu bezahlen.

Wer erkennt die abgebildete Person oder kann weitere Hinweise geben?

Link zur Fahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/nagold-inverkehrbringen-von-falschgeld/

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell